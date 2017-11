La destra di lotta e di governo è in forma in tutta Europa

Roma. Un famoso studio di René Remond divideva la destra francese in tre distinte famiglie che, a partire della differente fede dinastica legittimista, bonapartista o orleanista prefiguravano rispettivamente una destra radicale, un centrodestra conservatore-popolare e un centrodestra liberale. Il variopinto panorama del centrodestra europeo può essere anch’esso ricondotto a tre componenti del genere. Dopo il 1945, egemone era stato il filone del conservatorismo popolare variamente denominato democristiano o popolare o conservatore o gollista, riconducibile all’attuale Partito popolare europeo. Il filone di partiti liberali, radicali o centristi riconducibili all’Alde rappresentava una terza forza più alleata che concorrente, mentre la destra radicale era assente o marginalizzata. Negli ultimi anni, però, alcuni partiti liberali si sono rivitalizzati – e in alcuni casi sono sorti partiti liberali nuovi. In aggiunta abbiamo assistito a una potente ascesa di partiti di destra. Questo duplice attacco dalla destra e dal centro ha, in alcuni paesi, drasticamente ridimensionato i partiti “popolari” tradizionali. Anche dove questi hanno retto meglio, hanno comunque reso più problematica la formazione di maggioranze, da cui la sempre più diffusa necessità di Grandi coalizioni.

Non abbiamo considerato in questo schema alcuni paesi ex comunisti a causa dei loro sistemi partitici meno strutturati che meriterebbero una trattazione a parte. Sono rimasti fuori anche paesi poco popolati come Malta, Lussemburgo o l’Islanda. L’Irlanda è un caso a parte perché i suoi due principali partiti non corrispondono alle famiglie ideologiche europee, ma alla divisione tra chi accettò e chi rifiutò l’indipendenza di compromesso del 1921. Quanto al Portogallo, i suoi due partiti di centro-destra quasi sempre presentano liste comuni.