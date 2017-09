Salvini e i nuovi clown

Al direttore - Salvini: “Mano libera alla polizia”. E anche ai pm che sequestrano i conti?

Maurizio Crippa

Ieri Salvini ha annunciato che per una settimana tutti i parlamentari della Lega non andranno in Parlamento. Perché lo ha fatto Salvini? Lo ha fatto per protestare contro l’indecente tentativo della magistratura di decidere i destini di un partito. La storia la conosciamo: il tribunale di Genova ha chiesto il sequestro cautelativo dei fondi della Lega, in seguito a una sentenza di primo grado che ha condannato per truffa contro lo stato il partito oggi guidato da Salvini e ieri guidato da Bossi. Il tribunale di Genova ha autorizzato un sequestro preventivo di 48 milioni e 900 mila euro. Eliminare la Lega per via giudiziaria non è una buona idea ma prima di rifugiarsi su un Aventino sarebbe bene che Salvini rispondesse a una domanda: a che titolo la Lega, che da anni suggerisce di impiccare con un cappio i politici indagati, può essere titolata a protestare contro l’interventismo della magistratura nella vita di un partito? In politica ci sono già tanti clown. Vedere una Lega indignata contro la magistratura invadente è una scena da circo di cui non si sentiva esattamente il bisogno.