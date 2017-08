Il talento di Barbara Lezzi nella società dello spettacolo grillino

Il pil dell'Italia cresce? Tutta colpa del caldo La teoria della senatrice del M5s, Barbara Lezzi, su produzione industriale e prodotto interno lordo. Ma a giungo i settori produttivi che sono cresciuti di più sono stati la farmaceutica e la fabbricazione di mezzi di trasporto

Roma. Fra le mani avevamo l’opera struggente di un formidabile genio, eppure non ce ne eravamo accorti. Avevamo il talento politico purissimo di Barbara Lezzi, senatrice a cinque stelle autorizzata dai capi a dibattere in tv, il che la rende nell’epoca della società dello spettacolo una sorta di statista, ma abbiamo dovuto aspettare la fine della legislatura per apprezzarne appieno le doti.Un mese fa Andrea Scanzi, di professione talent scout, aveva rivendicato la primogenitura,...