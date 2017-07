Lo spettacolo degli antifascisti su Marte

Maggio 1939; dopo un terribile viaggio ipodermico sotto sale, i nostri eroi riprendono conoscenza e atterrano sul pianeta rosso. Marte è ostile, rigida e s’oppone con aliena ostinazione all’irrevocabile conquista della rivoluzione fascista”. E’ estate, fa molto caldo, sudiamo tutti come dei maratoneti e quando in Italia queste condizioni si combinano con l’assenza di notizie succose capita regolarmente che al centro della discussione pubblica ripiombi per un motivo o per un altro un grande classico di mezza estate: il ritorno...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.