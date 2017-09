Anthony Weiner, ex membro del Congresso degli Stati Uniti, ex marito riabilitato dopo alcuni gravi errori, ex candidato sindaco di New York, è stato condannato a ventun mesi di prigione per avere scambiato messaggi erotici, anzi “contatti osceni”, ha detto la sentenza, con una minorenne, una ragazza di quindici anni. Lunedì scorso è rimasto seduto a lungo al tavolo della difesa, nel tribunale federale, con la faccia tra le mani. Singhiozzava. Ha detto, fra le altre cose: “Non ho scuse,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.