Kim è arrivato prima

E se avesse avuto ragione Steve Bannon? Davanti allo stallo senza soluzione tra Corea del nord e America viene in mente l’intervista molto candida rilasciata alla rivista di sinistra The American Prospect dall’ex consigliere di Trump, che è vicino all’ala nazionalista e razzista della destra americana ma a proposito della Corea del nord ha parlato con una semplicità disarmante. “Fino a quando qualcuno non risolve la parte dell’equazione che mi mostra come dieci milioni di persone non muoiono nei primi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.