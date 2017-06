La May non molla e vuole un nuovo governo con gli irlandesi

Dopo un breve colloquio a Buckingham Palace, Theresa May ha annunciato che formerà un governo con il supporto dei Democratic Unionisti Party, senza fornire nessun dettaglio sugli accordi fra i due partiti. In questo modo i 318 seggi dei Tory andrebbero a sommarsi con i 10 degli irlandesi, arrivando ad ottenere 328 seggi, solo due in più oltre la soglia della maggioranza. Solo i Tory, ha detto la May, possono formare un governo "legittimo" per garantire "certezza" al futuro del paese. "Lavoreremo con gli amici e alleati" del Democratic Unionisti Party, ha detto durante la conferenza stampa. Jeremy Corbyn, leader dei Labour, continua a chiedere le dimissioni della May, così come Tim Farron, leader dei Lib Dem.

Accompagnata dal marito Philip, la May ha pronunciato il suo breve discorso davanti al numero 10 di Downing Streeet. Anche l'incontro con la regina è stato breve, secondo il Guardian è durato solo 15 minuti. Brexit e sicurezza dopo gli ultimi attentati sono stati ancora al centro delle parole della May, apparentemente ottimista nonostante la totale incertezza che scaturisce dai numeri. "Guiderò il paese attraverso i cruciali negoziati per la Brexit che inizieranno fra dieci giorni e realizzerò la volontà del popolo britannico portando il Regno Unito fuori dall'Unione Europea", ha detto, promettendo una "Brexit di successo" con una "nuova partnership con l'Europa che garantisca una prosperità a lungo termine". Il governo lavorerà per mantenere il paese "sicuro", ha spiegato, "schiacciando l'ideologia dell'estremismo islamico e tutti quelli che la sostengono". "Il paese ha bisogno più che mai di certezze. Avendo ottenuto il maggior numero di voti e di seggi alle elezioni generali, è chiaro che i Conservatori e gli Unionisti sono legittimati a darle".