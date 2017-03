I risultati delle elezioni in Olanda

[Articolo aggiornato alle 21:45] I seggi in Olanda si sono chiusi alle 21 e il primo dato importante è la forte affluenza alle urne. Alle 15.45 aveva votato il 43 per cento degli aventi diritto, contro il 37 per cento del 2012, secondo quanto riferito dall'istituto di rilevamento Ipsos. La tv pubblica Nos rende noto che alla chiusura dei seggi l'affluenza ha raggiunto l'81 per cento, una cifra comunque inferiore al risultato record delle elezioni del 1977, che raggiunse l'88 per cento. Ma al di là dei dati, la forte partecipazione è confermata dalle file che si sono formate nei seggi di varie parti del paese.



In testa ai 28 partiti che si contendono i voti dei 12,9 milioni di olandesi chiamati alle urne, il Vvd del premier uscente, Mark Rutte. Il leader del partito liberale si candida per un terzo mandato. La sfida è principalmente contro Geert Wilders, alla guida del Partito della Libertà, populista e anti-Islam, contro i cristiano democratici di Cda, i Democratici 66 (D66) e i Verdi di Jesse Klaver. In base ai dati diffusi dal canale televisivo pubblico Nos, per i liberali di Rutte sono pronti 31 seggi, 10 in meno di quelli conquistati nelle elezioni del 2012. Wilders se ne aggiudicherebbe 19, lo stesso numero di seggi spettanti, rispettivamente, ad Appello cristiano democratico e a Democratici 66. C'è anche un balzo da record per i verdi del GroenLinks ed il crollo dei laburisti della Pvda nel primo exit poll: gli ecologisti arriverebbero a 16 seggi come quinta forza, mentre il Pvda scenderebbe ad appena 9, ampiamente superato dai socialisti radicali (14)

"Comunque vada, il genio della lampada del populismo non potrà rientrare nella lanterna", aveva però avvertito il platinato leader del Pvv nazionalista davanti ai cameraman e ai fotografi di mezzo mondo, convocati per immortalare il suo voto alle 9 del mattino in una scuola della periferia occidentale dell'Aja. "L'Olanda rimane liberale e pro-europea. Roccaforte!", scrive su

Twitter il capogruppo dell'Alleanza dei democratici e liberali per l'Europa (Alde), Guy Verhofstadt, dopo i primi ext poll. Grande! Il Vvd di gran lunga primo, D66 guadagnano molto. I partiti pro-europei in crescita", esulta Verhofstadt. Il partito liberal-conservatore del Vvd del primo ministro Mark Rutte e i liberali di sinistra dei D66 sono entrambi membri del gruppo Alde all'Europarlamento.

1st exit polls great! @VVD by far the biggest. @D66 up by a lot. Pro European parties on the rise. NL remains liberal & pro-Eur. stronghold! pic.twitter.com/C1XvIwe0wT — Guy Verhofstadt (@GuyVerhofstadt) 15 marzo 2017

Rutte aveva definito il voto "i quarti di finale" della partita contro il populismo, prima della semifinale in Francia e della finale con la Germania. Se gli exit poll venissero confermati allo spoglio, il premier si riconfermerebbe al terzo mandato, ma avrebbe davanti mesi di trattative per formare una coalizione di governo.