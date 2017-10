Perché lo choc a Bankitalia può essere un'opportunità. Parla Vitale

Roma. La nomina del governatore della Banca d’Italia si è trasformata in una lotta di potere che anticipa la campagna elettorale. Si è sollevato un dibattito mediatico divisivo sulla mozione che il Partito democratico di Matteo Renzi ha presentato una settimana fa alla Camera mettendo in discussione il rinnovo del mandato al governatore in carica Ignazio Visco, contrariamente alla volontà dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni. Il Consiglio dei ministri si riunirà venerdì...

