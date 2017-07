Quindicenne inglese fa soldi con le merendine a scuola. In Italia sarebbe bocciato

Londra. Napoleone diceva, con malcelato disprezzo, che i britannici sono un popolo di bottegai. Col tempo, costruendo un impero basato sul commercio e diventando un hub economico globale, oltremanica hanno fatto di questa ignominia un vanto. Non solo grazie alla mentalità capitalista infusa dal protestantesimo, ma anche per un humus che favorisce gli affari. Un caso di studio, che trova sponde infelici in Italia, è quello del quindicenne Nathan John-Baptiste. Il ragazzino londinese, soprannominato “il lupo di Walthamstow”, si...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.