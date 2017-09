Una scimmia con copyright

Se una scimmia mi ruba la macchina fotografica e si fa una foto, di chi è lo scatto, mio o della scimmia? Chiaramente della scimmia, almeno secondo Wikipedia.

Questa è la storia di David Slater, fotografo professionista che scatta foto di animali in mezzo alla natura, e di Naruto, un macaco indonesiano di sei anni. Che le scimmie siano dispettose si sa e Naruto non è da meno. Quando Slatter andò sull’isola di Sulawesi, il piccolo Naruto si avvicinò al fotografo, gli prese una delle macchine ed iniziò a scattare. Tra le immagini, molte delle quali confuse e sfocate, David Slater ne trovò alcune ben fatte, in particolare una: il selfie della scimmia che sfoggia un sorriso a 32 denti - le scimmie hanno la nostra stessa formula dentaria - che venne ripreso da molti giornali e siti e consacrò Slater alla fama internazionale. Ma di chi è l'immagine e soprattutto a chi appartengono i diritti d’autore?

La domanda se la fece prima tra tutti Wikipedia che prese la foto e la catalogò come libera dai diritti d’autore: secondo quanto raccontato dallo stesso fotografo, l'autore era la scimmia Naruto, che non aveva la facoltà di chiederne i diritti. Nonostante la logica spiegazione, Slater non si è mai arreso e ha continuato a pretendere il copyright.

La situazione si è “eticamente” complicata quando l'organizzazione animalista Peta (People for the Ethical Treatment of Animals) ha fatto causa a Slater a nome di Naruto. Non solo, ha citato anche la casa editrice Blurb che nel libro Wildlife Personalities ha inserito il ritratto di Naruto. La difesa di Slater e Blurb verterà sul fatto che nessuno può dimostrare che la foto sia effettivamente stata scattata da una scimmia e soprattutto che è molto difficile stabilire se la scimmia nella foto sia effettivamente Naruto. In questo secondo caso, Naruto non avrebbe alcun diritto di denunciare, tramite Peta, l’abuso del fotografo.

In tutta questa vicenda al momento l’unico a uscirne pulito è il macaco. Ma chissà. Magari adesso qualcuno lo denuncerà, magari per furto dello strumento fotografico, oppure per tentativo di appropriazione indebita del copyright della foto. Intanto, il famoso (auto)ritratto è ancora su Wikipedia, libero dai diritti d’ autore. Catalogazione che ci consente di usarlo, liberamente, anche per questo pezzo.