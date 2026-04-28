Recensire Upas
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Un posto al sole, Roberto scopre chi è l'amante di Greta
Si tratta di un uomo sposato, proprietario di una radio concorrente alla sua. Intanto Anna lascia Gianluca e torna da Alberto. Mariella invece decide di fare uno scherzetto a Bice
28 APR 26
Ultimo aggiornamento: 04:27 PM
Immagini Rai
Dopo aver mollato Gianluca, Anna corre da Alberto. Ma la tattica scelta dai due, per non dare troppo nell’occhio, è che lei vada via da Napoli per un po', aspettando che il ragazzo la dimentichi. Ma i sospetti di Gianluca sono tanti, e non è detto che il piano funzioni. Storia surreale e paradossale che ci saremmo ben evitati, quanto meno per la credibilità della soap che ci piace tanto. Roberto invece scopre chi è l’amante di Greta: il proprietario di una radio concorrente alla sua. Sposato. E anche se capisce che alla base ci sono solo liti tra due amanti, decide di parlare con l’ex per vederci chiaro. Mentre la figlia, Cristina, è sempre più legata ai suoi compagni di scuola. Mariella invece decide di fare uno scherzetto a Bice dicendole che Sergio è disposto a tornare con lei. Il guaio è che l’amica ci casca in pieno.
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