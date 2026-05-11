Lo scontro tra Roberto e l'amante di Greta in Un posto al sole

Roberto riporta Cristiana a casa, ma subito dopo, la sera stessa, esce a cena con Marina lasciando la figlia sola a casa. Filippo fa di tutto per invitarla a cena da loro, ma la bambina si rifiuta. È chiaro che ancora una volta si sente abbandonata e Roberto non riesce a fare il padre. Al circolo però incontra l'amante di Greta e lo minaccia di raccontare in giro la sua relazione se dovesse creare problemi alla figlia. Che nel frattempo viene cercata dal suo compagno di classe, a cui però questa volta mostra reticenza. Nel frattempo alla terrazza Nunzio e Rossella sono stati invitati a trasferirsi sia dai genitori di lei che dalla signora Giulia. È quindi giustamente tra le due preferiscono una casa in affitto... (a.d.)