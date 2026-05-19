Un posto al sole: Manuela è disposta a tutto pur di trovare suo padre

Manuela non riesce a trovare il padre e le pensa tutte pur di riuscirci: persino chiedere una mano sottobanco a Mariella e Guido, due irreprensibili vigili urbani. Ma l'uomo è ricoverato in ospedale e rifiuta le cure. Persino i medici comprendono che tale decisione è dovuta al fatto che non ha familiari o amici accanto che lo spronino a tirarsi su e dare un senso alla sua vita. Finché lui decide di chiamare al Vulcano per farsi passare Manuela... mentre Micaela con Michele è alle prese con la Giornata della terra. Nel frattempo la vicenda assurda tra Rossella e Nunzio sembra finalmente arrivare a conclusione: pur di stare insieme i due decidono di trasferirsi temporaneamente a casa della signora Giulia. E tanto ci voleva? (a.d.)