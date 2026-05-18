Un posto al sole: Rossella e Nunzio non trovano pace

Dopo l'ultima nottata in bianco, Rossella e Nunzio si separano. Lei resta a dormire dai suoi e lui va dalla signora Giulia. E speriamo che questa storia senza né capo né coda finisca qui. Serena invece ha deciso di raccontare tutto alle gemelle. Le convoca, e loro capiscono subito che l'uomo del Vulcano è loro padre. Ornella continua a flirtare con il compagno del corso, ed è chiaro dove andrà a parare anche questa storia. Mentre Raffaele continua a fare di tutto per cercare di recuperare il rapporto ormai interrotto con la moglie. Da settimane poi non si hanno più notizie di Alberto e della sua love story con la ragazza del figlio... come pure non sappiamo come andrà a finire la storia dell'ispettore ed Edoardo Sabbiese. (a.d.)