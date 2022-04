Da Jada Pinket a Fedez. Instagram è storia di malattie, ma la morte non è ammessa

Provate a digitare hashtag morte e lo schermo dirà: “Possiamo aiutarti? I post con parole che cerchi spesso incoraggiano comportamenti che possono causare dolore o condurre anche alla morte […] Ricevi assistenza”. La Grande Madre algoritmica del social network vi distoglie dal proposito di farla finita. Tornati in home, seguite vari portali di informazione e vi imbattete in un paradosso. Instagram, il social degli under 35, ultimamente si è trasformato in un ospizio. Sono in tanti i vip testimonial d’infermità. In pratica Adam Mosseri, Ceo della piattaforma, dice sì agli acciacchi e no al decesso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE