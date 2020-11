Morire il giorno dell’ottantesimo compleanno, il “giorno dei morti”, con i teatri a lutto, tutti chiusi per dpcm. Essere Gigi Proietti fino alla fine, un po’ come Sean Connery, che se n’è andato nel sonno a novant’anni, nella sua villa alle Bahamas. Un’uscita di scena perfetta, anche perché a Roma, si sa, la morte e i morti sono da sempre il nutrimento della comicità, dell’ironia perfida e strafottente della città. Usata così tante volte a sproposito, l’espressione “Maestro” rende bene l’idea di cosa è stato e continuerà a essere Gigi Proietti, un incredibile fuoriclasse dello spettacolo italiano, il “Maestro di tante generazioni di attori”, come ha detto Mattarella. Formidabile Proietti, che in una cultura molto bacchettona, sempre col ditino alzato quando c’è di mezzo “il popolare”, si fa acrobata impareggiabile.

Pubblicità

Pubblicità