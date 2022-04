Eredità genetica e culturale: la guerra spiegata con l'aiuto di Darwin

Da un punto di vista evolutivo, la guerra è un fenomeno tipico delle specie sociali. Ma non conosciamo altri animali in cui individui dotati di capacità riproduttiva e geneticamente non imparentati rischiano la vita in questo modo

Perché possa avvenire, la guerra richiede la possibilità di formazione di gruppi sociali sufficientemente stabili; da un punto di vista evolutivo, quindi, la guerra è un fenomeno tipico delle specie sociali. Tuttavia, quando gli umani vanno in guerra, non è insolito che i campi di battaglia siano disseminati di una moltitudine di guerrieri morti. Questi guerrieri in genere erano maschi all’apice delle forze e del periodo riproduttivo che, se non fossero morti in battaglia, avrebbero potuto generare più figli. In genere, sono anche geneticamente estranei l’uno all’altro. Non conosciamo altre specie animali in cui individui dotati di capacità riproduttiva e geneticamente non imparentati rischiano la vita in questo modo, alla scala in cui questo avviene da moltissimo tempo nella specie umana.