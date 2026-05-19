Ebola non darà vita a una nuova pandemia, ma è un promemoria

Ebola Bundibugyo in Congo e Uganda ha portato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a dichiarare, il 17 maggio, Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’oltre cinquecento casi sospetti, più di centotrenta morti sospette secondo le autorità congolesi, casi confermati in Congo e in Uganda, decessi tra operatori sanitari, circolazione in aree difficili da controllare. I numeri sono in rapido aggiornamento, perché la sorveglianza sta ricostruendo catene di trasmissione, morti comunitarie, spostamenti di pazienti e contatti ad alto rischio. L’Ituri, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, è una regione insicura, con sfollamenti, mobilità legata anche alle miniere d’oro, frontiere permeabili, strutture sanitarie formali e informali. Tedros ha ricordato il movimento recente di oltre centomila persone. In questo contesto, ogni caso riconosciuto tardi può avere già generato contatti familiari, ospedalieri e comunitari. I casi in Uganda, collegati alla Repubblica Democratica del Congo, collocano il focolaio su scala regionale. Le morti tra operatori sanitari aggiungono un segnale grave, perché indicano esposizioni intense nei luoghi dove la trasmissione dovrebbe essere interrotta. Il nuovo focolaio diin Congo e Uganda ha portato l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) a dichiarare, il 17 maggio, un’emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale . Poche ore dopo, davanti alla World Health Assembly,, direttore generale dell’ Oms , ha richiamato la scala e la velocità dell’epidemia:I numeri sono in rapido aggiornamento, perché la sorveglianza sta ricostruendo catene di trasmissione, morti comunitarie, spostamenti di pazienti e contatti ad alto rischio. L’Ituri, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, è una regione insicura, con sfollamenti, mobilità legata anche alle miniere d’oro, frontiere permeabili, strutture sanitarie formali e informali. Tedros ha ricordato il movimento recente di oltre centomila persone. In questo contesto, ogni caso riconosciuto tardi può avere già generato contatti familiari, ospedalieri e comunitari. I casi in Uganda, collegati alla Repubblica Democratica del Congo, collocano il focolaio su scala regionale. Le morti tra operatori sanitari aggiungono un segnale grave, perché indicano esposizioni intense nei luoghi dove la trasmissione dovrebbe essere interrotta.

Accanto all’allarme epidemiologico, sono arrivati i primi dati genomici, che ho potuto esaminare direttamente grazie ai DB pubblici. Tre genomi del Bundibugyo virus del 2026, due dalla Repubblica Democratica del Congo e uno dall’Uganda, sono stati confrontati con 34 genomi dei precedenti focolai noti: Uganda 2007 e Repubblica Democratica del Congo 2012. L’albero filogenetico colloca i virus del 2026 in un gruppo distinto rispetto ai virus campionati in quegli episodi. La spiegazione più coerente è una nuova introduzione zoonotica, seguita da trasmissione umana e da esportazione in Uganda. Bundibugyo virus era già noto; la linea del 2026 appartiene verosimilmente a una porzione della sua diversità osservata solo ora, attraverso il passaggio nell’uomo. E’ il limite tipico della sorveglianza dei virus zoonotici rari: il serbatoio contiene una diversità molto più ampia delle sequenze raccolte durante i focolai umani.

Il sequenziamento chiarisce anche il problema diagnostico che ha permesso al virus di espandersi senza essere scoperto. I campioni dell’Ituri analizzati a Kinshasa risultavano positivi con test pan-filovirus o pan-Ebola, mentre il GeneXpert specifico per Orthoebolavirus zairense dava esito negativo. La diagnosi è arrivata con test più ampi e con il sequenziamento, che ha identificato Bundibugyo. Questo passaggio pesa sulla risposta sanitaria: nei percorsi diagnostici e nella percezione pubblica, “Ebola” viene spesso associato a Zaire ebolavirus, la specie più nota e quella per cui esistono vaccini e anticorpi monoclonali approvati. Per Bundibugyo mancano vaccini autorizzati e terapie specifiche validate. Restano centrali quindi diagnosi rapida, isolamento, protezione del personale sanitario, tracciamento dei contatti per ventuno giorni; tutte cose che solo con la sequenza del virus, ora disponibile, si possono fare con efficacia.

Il ceppo è distinto da quelli noti, come detto; ma per valutare trasmissibilità, virulenza o cambiamenti funzionali servono più genomi, distribuzione delle mutazioni nelle proteine, confronto con la variabilità nota di Bundibugyo, dati clinici comparabili e studi sperimentali – e quindi, a oggi, non è lecito assumere nulla di diverso né per la trasmissione del virus, né per la clinica.

In sostanza, un virus già noto, ma raro, è riemerso attraverso una linea finora non osservata nei focolai umani documentati. L’epidemia si è manifestata in un territorio fragile, con mobilità elevata, possibili ritardi diagnostici, infezioni tra operatori sanitari e passaggio transfrontaliero. L’allarme Oms riguarda questa combinazione: un focolaio biologicamente riconoscibile, filogeneticamente distinto dai precedenti, entrato in una popolazione umana dove contenere Ebola richiede rapidità, accesso alle comunità, laboratori efficienti e protezione rigorosa di chi cura – tutte cose difficili da garantire, considerata la situazione sul terreno. Non sarà Ebola, probabilmente, a costituire un problema di scala pandemica, vista la biologia di questo virus; tuttavia, ancora una volta, si evidenzia la pressione che l’evoluzione sta esercitando, e che, certamente, porterà all’emersione di qualcosa di veramente pericoloso, per fallimento o impossibilità di prevenzione.