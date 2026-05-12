La crisi di fiducia nei confronti dell’Oms aggrava il rischio panico sull’hantavirus

Tedros parla da scienziato: gli hantavirus si trasmettono di solito dai roditori all’uomo, e l’Andes virus è un’eccezione nota, perché può passare da persona a persona, ma in genere in condizioni di contatto stretto e prolungato. Per questo non dovremmo essere davanti a un virus respiratorio come il Sars-CoV-2. Eppure il trauma collettivo del Covid resta presente: l’incertezza iniziale, i vuoti comunicativi e la sfiducia nelle istituzioni hanno alimentato movimenti antivaccinisti e teorie cospirazioniste. Una parte della responsabilità ricade anche sulle istituzioni sanitarie internazionali come l’Oms, quando comunicano tardi, in modo frammentato oppure opaco o troppo burocratico. Il presidente americano Donald Trump ha ulteriormente politicizzato quel terreno con l’ordine del 20 gennaio 2025 per ritirare gli Stati Uniti dall’Oms, motivandolo proprio con accuse sulla gestione del Covid e sulla presunta influenza politica sull’organizzazione. Se la situazione scientifica è molto diversa, la lezione politica sulla necessità di organismi sovranazionali super partes, sulla trasparenza della comunicazione istituzionale sembra non ancora appresa.