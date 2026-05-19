Leone XIV e l’AI: la Chiesa è sempre un passo avanti

La più mimetica, poiché ha attecchito nelle corti medievali germaniche come nelle selve paraguaiane del Cinquecento, nelle chiese clandestine della Russia sovietica come fra le pieghe più opulente dell’America, nei deserti africani come nei recessi cinesi: non c’è contesto che le sia estraneo, non c’è realtà che incontri il suo rifiuto. Ma è anche l’istituzione più aggiornata, poiché – a dispetto da quanto potrebbe sembrare dai paramenti, dai riti e dalle tradizioni – non ha una moda da seguire, non ha un’opinione pubblica da rappresentare, ergo può liberamente interessarsi delle novità man mano che si palesano, con una rapidità di reazione e un acume teorico che sconcertano i governi secolari, costretti ad affidarsi o alla legislazione istantanea dettata dall’emozione prevalente oppure alle lungaggini del pachiderma burocratico. Se la Chiesa cercasse di stare al passo coi tempi, sarebbe sempre in ritardo; restando sempre uguale a sé stessa, arriva sempre in anticipo. Del resto, perché sforzarsi di essere moderni, quando si può essere eterni?