di Antonio Gurrado
Bandiera Bianca
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Leone XIV e l’AI: la Chiesa è sempre un passo avanti
L'accostamento tra il Papa e l'intelligenza artificiale potrà sembrare strano, ma la Chiesa è l'istituzione più aggiornata e mimetica al mondo. Se cercasse di stare al passo coi tempi, sarebbe sempre in ritardo. Restando sempre uguale a sé stessa, arriva sempre in anticipo
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19 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 12:23 PM
Foto Ansa
Ad alcuni parrà strano l’accostamento fra il Papa, che regge la più antica istituzione dell’Occidente, e l’intelligenza artificiale, ossia il più recente ritrovato della nostra civiltà. La notizia che Leone XIV dedicherà all’AI la propria prima enciclica era invece ampiamente prevedibile, non solo perché Prevost ha formazione da matematico, né solo perché il suo omonimo predecessore si era dedicato con altrettanta solerzia alla questione della ridefinizione dell’umano al tempo in cui le prime nubi si addensavano sulla belle époque; l’enciclica “Magnifica humanitas” è ordinaria amministrazione perché la Chiesa è l’istituzione più aggiornata e mimetica del mondo.
La più mimetica, poiché ha attecchito nelle corti medievali germaniche come nelle selve paraguaiane del Cinquecento, nelle chiese clandestine della Russia sovietica come fra le pieghe più opulente dell’America, nei deserti africani come nei recessi cinesi: non c’è contesto che le sia estraneo, non c’è realtà che incontri il suo rifiuto. Ma è anche l’istituzione più aggiornata, poiché – a dispetto da quanto potrebbe sembrare dai paramenti, dai riti e dalle tradizioni – non ha una moda da seguire, non ha un’opinione pubblica da rappresentare, ergo può liberamente interessarsi delle novità man mano che si palesano, con una rapidità di reazione e un acume teorico che sconcertano i governi secolari, costretti ad affidarsi o alla legislazione istantanea dettata dall’emozione prevalente oppure alle lungaggini del pachiderma burocratico. Se la Chiesa cercasse di stare al passo coi tempi, sarebbe sempre in ritardo; restando sempre uguale a sé stessa, arriva sempre in anticipo. Del resto, perché sforzarsi di essere moderni, quando si può essere eterni?
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