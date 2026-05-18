"In ognuno di noi c'è lo stupro". Concita Borrelli, l'indignazione collettiva e il tabù della violenza

Certo sono state improvvide le famigerate parole di Concita Borrelli, il cui ragionamento nel complesso lasciava a desiderare; tuttavia l’unanime e repentina reazione di sdegno può rivelare, nella sua intensità, qualcosa di più significativo e profondo rispetto alla sterile polemichetta in sé. Dire che nella sfera sessuale di ciascuno di noi c’è lo stupro non è solo una riproposizione, benché confusa, del principio “I buoni lo sognano, i cattivi lo fanno”, reso celebre dal titolo del libro di Robert Simon su stupratori e serial killer (fu tradotto anni fa per Raffaello Cortina). È più ancora un’implicita e un po’ leggera presa di coscienza di quanto l’inconscio sfugga al nostro controllo, nonché di come l’istinto contempli violenza e assassinio quali naturali soluzioni volte a soddisfare i nostri impulsi.