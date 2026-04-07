Così il governo studia un’estensione dello smart working (modello Covid)

Oltre ai potenziali razionamenti energetici (per esempio l’utilizzo delle targhe alterne ma non il divieto dell’auto la domenica, scongiurato dallo stesso governo), come detto sono previsti scenari che portino a un maggior ricorso del lavoro agile nel pubblico. La base sono le norme e il piano studiato dal governo per altri tipi di emergenze, ad esempio quella pandemica vissuta tra il 2020 e il 2022. Non è ancora stata fatta una valutazione precisa di quali settori potrebbero avere una precedenza. Anche perché dal Mase fanno notare come la competenza in materia sia divisa anche con i ministeri del Lavoro e della Pubblica amministrazione (guidati da Maria Elvira Calderone e Paolo Zangrillo). In realtà all’interno dei rinnovi contrattuali delle funzioni centrali (quindi i ministeri) firmati negli scorsi mesi è già stato previsto l’uso dello smart working, aumentabile in situazioni di emergenza. E lo stesso viene disposto nei rinnovi contrattuali delle funzioni locali (regioni e comuni). Già oggi, si fa notare proprio dal governo, circa 555 mila dipendenti pubblici fanno ricorso allo smart working, pari al 17 per cento della forza lavoro della Pa (con una crescita di oltre il 10 per cento registrata a fine 2025 rispetto a un anno prima). Ma tutt'altro conto sarebbe prevedere un “ritorno al passato” per settori come l’istruzione e la sanità: anche nel caso si debba arrivare a un contingentamento dell’energia sarebbero i settori considerati strategici da salvaguardare. Nessuna possibilità, insomma, almeno per ora, di un ritorno alla didattica a distanza o al taglio delle visite considerate non essenziali.