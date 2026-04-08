“Ritorno allo smartworking? Buona idea”, dice l'eurodeputata dem Annalisa Corrado

A Corrado piace quella trovata da Pedro Sánchez: “La Spagna partiva da una situazione diversa dalla nostra, in parte per via del parziale e residuo ricorso al nucleare, ma aveva un prezzo dell’energia alto, anche se non alto come il nostro. Eppure, oltre ad aver introdotto un tetto al prezzo del gas con la cosiddetta ‘eccezione iberica’, la Spagna è riuscita a mettere a terra un progetto serio di penetrazione delle energie rinnovabili, arrivando in pochi anni a realizzare la chimera del disaccoppiamento di fatto tra prezzo dell’elettricità e prezzo del gas, motivo per cui il mese scorso, a crisi iniziata, ha pagato l’energia intorno ai 35-40 euro a megawattora contro i nostri 140. Settimana scorsa è scesa sotto ai 20, mentre noi siamo fermi su una cifra tripla o quadrupla, a dimostrazione del fatto che siamo il paese più dipendente dal gas d’Europa”. Inoltre, dice Corrado, “oltre alle bollette fuori scala, abbiamo il problema che il motivo del ‘fuori scala’ non è stato mai indagato fino in fondo. Dopo varie nostre interrogazioni parlamentari e richieste, Arera ha reso nota la prima parte del rapporto sul meccanismo di generazione del Pun, prezzo unico dell’energia nazionale: sono emerse criticità e sospetti casi di pratiche scorrette. Pratiche su cui si sarebbe dovuto indagare nella seconda parte del report, ma questa seconda parte non è mai uscita. Come si può curare il sistema, se non si ha neppure la diagnosi completa? Da una parte la nostra dipendenza fa sì che l’Italia sia in assoluto più esposta alle crisi, ma è chiaro che il nostro sistema di regolazione consente extra profitti clamorosi — che nessuno hai indagato davvero”. La strada da intraprendere, secondo l’eurodeputata dem, “è sempre stata e continua a essere quella del potenziamento delle energie rinnovabili, della facilitazione dei Power purchase agreement e dell’elettrificazione dei consumi. Intanto si potrebbe, come misura emergenziale immediata, pensare a un tetto al prezzo del gas italiano, non da finanziare in bolletta ma con risorse pubbliche. Si darebbe un po’ di respiro per poter poi proseguire verso la soluzione del problema a monte – certo non con la sterilizzazione degli Ets. Quella è una soluzione emergenziale che va nella direzione sbagliata, cioè contro la decarbonizzazione”.