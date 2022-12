“Altro che ong, serve un piano europeo per l'Africa”. La versione di Minniti

“L’idea di un codice di regolamentazione per le ong nasceva da un presupposto a mio avviso tuttora valido: nel momento in cui fanno salvataggi in mare le ong sono parte del sistema di ricerca e soccorso dello stato che poi finisce per ospitare i migranti. Se è così, allora è normale che il paese che coordina quel sistema possa chiedere delle cose”. Marco Minniti, ex ministro dell’Interno, nel 2017 è stato il primo a proporre alle ong un codice di autoregolamentazione. Condivide la scelta di Matteo Piantedosi di dare alle organizzazioni umanitarie che si occupano di salvataggi in mare delle regole. Meno l’idea di imporle per legge, con sanzioni amministrative che possono arrivare fino al sequestro delle imbarcazioni. “Serve un patto libero, senza imposizioni attraverso una norma”, dice. E le sanzioni? “Ci sono di fatto, perché se non accetti quelle condizioni non accedi ai porti, ma le organizzazioni umanitarie non possono essere toccate dalla legge di un singolo paese”. In ogni caso all’ex ministro la questione sembra oggi marginale. “In passato – dice – le ong gestivano il 40 per cento dei flussi, oggi solo il dieci per cento delle persone arriva così. Questa partita, seppur simbolica per l’attuale governo, non è in ogni caso risolutiva”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE