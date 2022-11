Il caso della Ocean Viking visto dalla Francia

Parigi. “Le attuali tensioni non sfoceranno in una rottura diplomatica, come accaduto nel 2019, ma la perdita di fiducia tra i due paesi è evidente. Un anno dopo la firma del trattato del Quirinale, questa crisi mostra che esisteva soprattutto un’amicizia tra Mario Draghi e Emmanuele Macron”. Con queste parole Les Echos, il principale quotidiano economico francese, commenta l’evolversi della crisi tra Roma e Parigi sul caso della Ocean Viking, in seguito alla conferenza stampa del presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni, che si è detta “molto colpita dalla reazione aggressiva del governo francese”. “Invece di approfittare delle difficoltà delle relazioni della coppia franco-tedesca per avvicinarsi alla Francia, Meloni dilapida agli occhi di Parigi i suoi sforzi per rassicurare l’Ue. L’Italia non ha nulla da guadagnare da un conflitto latente con la Francia, dal momento che i due paesi avevano iniziato un riavvicinamento su alcuni dossier industriali importanti, in particolare nel campo della difesa, e condividono la stessa volontà di una riforma del patto di stabilità”, sottolinea Les Echos.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE