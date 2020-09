"Caro Vendola, Emiliano ha smantellato la tua Puglia. Perché votarlo?". Parla Scalfarotto

Sostenere il governatore uscente per fermare l'avanzata della destra sovranista? "Nichi ha rinunciato a una politica di visione, di lungo respiro, non lo riconosco più", ci dice il candidato di Italia viva alla presidenza della regione

"Quando invita a votare Emiliano, assecondando il principio del meno peggio, mi viene da pensare che Vendola abbia rinunciato a perseguire una visione della politica che non sia solo piccolo cabotaggio e trasformismo, come era riuscito a fare in passato", premette Ivan Scalfarotto. "Devo essere tra i pochi vendoliani rimasti al mondo, non lo riconosco più”.