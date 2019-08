A.A.A. Cercasi destra non truce. Appello

Sabato scorso, il direttore del Foglio ha lanciato un appello per una destra non truce usando queste parole: “In nessun paese d’Europa esiste una destra non truce in difficoltà come lo è in Italia e fino a quando non si avrà il coraggio di studiare fino in fondo questo fenomeno l’Italia sarà condannata a essere l’unico grande paese dell’Europa continentale ad avere, in cima alla sua piramide del consenso, una destra pericolosa, dannosa, statalista, xenofoba e persino illiberale. Per quanto possa sembrare difficile da immaginare il vero spazio d’innovazione della politica italiana non ha a che fare con la nascita di piccoli o grandi partitini di centro ma ha a che fare con la trasformazione radicale di un partito di centrodestra che dopo aver fatto la storia d’Italia ha bisogno di riscrivere un’altra storia. E per farlo ha bisogno di generare competizione, di aprire i suoi steccati, di emanciparsi dal salvinismo, di essere percepito come un argine e non più un complice del trucismo, di raccogliere le migliori energie del paese, di mettere da parte i volti dei protagonisti del passato, di convocare primarie aperte e di non chiedere più al suo fondatore di fare quello che non è più giusto chiedergli, ovvero essere il front runner unico del suo partito”. In questa pagina oggi raccogliamo alcuni spunti per arricchire il dibattito.

Al direttore - Io dialogo politicamente solo coi moderati, i liberali e gli europeisti anche se sono di destra. Con loro si può riformare e poi far crescere il paese… insieme! Solo le forze estremiste, reazionarie, clericali e massimaliste impediscono il dialogo e la realizzazione di riforme necessarie, concrete e utili.

Adolfo Carlo Valenti

Al direttore - E’ importate quello che dite, occorre fare una destra normale con le primarie vere, finché tutto ruoterà intorno a partiti azienda o che tramandano la leadership per investitura diretta sarà tutto il sistema italiano a essere paralizzato.

Massimo Bindi

Al direttore - Sì: vorrei un centrodestra non populista.

Giuliano Capozzi

Al direttore - Una destra non truce? Sì: io vorrei finalmente un centrodestra con idee liberali, veramente.

Vito Santangelo

Al direttore - Appello condivisibile. Ma occorre passare per la realtà effettuale e arginarla la #destratruce. Questo implica un momentaneo spostamento verso il centro dell’asse politico per cercare l’alleanza con tutte le forze che servono allo scopo.

Roberto Papa

Al direttore - Sicuramente, una destra liberale che abbia attenzione verso la libertà di impresa, verso le libertà individuali. Una destra garantista (che non significa lassista), europea ed europeista (Europa dei popoli). Insomma una destra degna di un grande paese!

Giuseppe D’Angelo

Al direttore - Un partito che vada da Carfagna a Calenda, escludendo però in modo categorico Renzi, Boschi & Co. avrebbe sicuramente successo.

Gianfranca Salvadori

Al direttore - L’Italia post-fascista ha (strumentalmente) equiparato il termine “destra” con “fascismo”. Così ci siamo trovati, unici nell’Europa democratica, a non avere la possibilità di avere una destra liberale e liberista di stampo occidentale. Il massimo tollerato è stato l’ipocrita “centrodestra”. Questo ha reso la nostra democrazia, per decenni, un’anatra zoppa con i risultati sotto gli occhi di tutti.

Silvestro Gallipoli

Al direttore - Aderisco con entusiasmo all’appello. Di un moderno rassemblement dei conservatori (di destra ma non solo) in Italia c’è bisogno come dell’aria che si respira. Lontano dalla volgarità, dall’oscurantismo, dalla cortigianeria populista. Ho pure il nome: “Italia Unita”, perché solo con uno straordinario sforzo unitario si esce dalla palude, con il sottotitolo di “movimento nazionale repubblicano”. “Movimento”, perché l’iniziativa deve essere totalmente aperta a chiunque possa dare un contributo, condividendone ispirazione e finalità. “Nazionale” (non nazionalista), perché è proprio dallo stato nazionale e di diritto e dalla sua qualificata definizione che è necessario ripartire se si vuole aspirare a una Unione europea che sia davvero tale, politica e solidale. “Repubblicano” perché, al di là di limiti e compromessi, è la protezione dei princìpi liberali, sociali e democratici della nostra Costituzione la base di qualsiasi processo innovativo si voglia intraprendere. Forza, siamo in tanti!

Roberto Borri

Al direttore - Ma deve essere liberale, non bigotta, quindi laica, aperta alle diversità, europeista quindi non ambigua in politica estera, autonomista, non assistenzialista. Chiedo troppo?

Maro Angeli

Al direttore - Sottoscrivo il vostro appello.

Francesca Tozzi

Al direttore - Io ci sono.

Nicola De Silla

Al direttore - Viva una destra non truce.

Claudio Torbinio

Al direttore - Stop salvinismo: serve una destra non truce.

Stefano Perico

Al direttore - Per arrivare a questo obiettivo credo che la strada sia quella tracciata da Berlusconi.

Armando Leonello

Al direttore - Il centro popolare è l’alternativa unica ai sovranisti. L'Italia è in preda a una vera epidemia di immoderazione. Ma c’è un’#AltraItalia, quella vera che deve rispondere con la moderazione. Destra e sinistra ritrovino un linguaggio nazionale e repubblicano riscoprendo l’unità. Lontani da Lega e FdI, serve un partito popolare ben radicato non centrista ma centrale nella politica italiana.

Marco Mastrantuono

Al direttore - Sarà difficile, ma bisogna sperarlo. Partiamo da Forza Italia e da Mara Carfagna: donna, intelligente, bella (che non guasta) e già politica navigata. Ah, anche meridionale ma spero favorevole all’autonomia regionale… Se si potessero accogliere anche le migliori menti del Pd sarebbe un’ottima partenza. Un’ultima cosa: basta difendere l’immigrazione illegale sennò siamo sconfitti in partenza. Mi candido per acquistare una tessera.

Michele Piacentini