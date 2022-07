Almeno venti morti, compresi tre bambini in un attacco in Ucraina

Che la crisi di governo non ci faccia sprecare le parole da usare per parlare delle vittime della guerra

E soprattutto, non indurci in tentazione di fare della demagogia sulla gravità della crisi italiana. Il suo baratro, il suo abisso (cito dai titoli). Fa’ che ci limitiamo a una notizia di agenzia, o poco più. A Vinnytsia, sul Bug meridionale, il fiume che arriva a Mykolaiv e poi al mare, i missili Kalibr lanciati da un sottomarino russo del Mar Nero (la città è a 429 km di distanza dal Mar Nero) hanno provocato, all’ora in cui scrivo, “almeno venti morti”, “compresi tre bambini” – “included three children”. Segna anche questo. Poi qualcuno passerà a pagare.