Valentino sfila al Piccolo, un gesto d'amore per il teatro e la città

Dice il direttore creativo di Valentino, Pierpaolo Piccioli, parlando al Foglio che “aprire un teatro per il tempo di uno show” è un “gesto forte, quasi punk”. La maison farà sfilare la collezione inverno 2021 in diretta il prossimo lunedì 1 marzo: il Piccolo Teatro di Milano “okkupato” è qualcosa che la borghesia del centro città doveva ancora sentire, ma che in effetti dà una bella sferzata di energia e un senso nuovo alla grande struttura dello Strehler ormai ferma da un anno, fra le proteste del comparto dello spettacolo per una sospensione “causa Covid” che perde sempre più di senso. Migliaia di persone presenziarono per esempio lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia: tracciati, distanziati e con le mascherine posizionate sul viso anche per dodici ore al giorno e dieci giorni di seguito e non risultarono contagi.

