La Cina aiuta l’Iran con informazioni d’intelligence. La fiducia del Golfo tradita
Dietro al rinvio del viaggio di Trump in Cina ci sarebbe il fatto che Pechino condivide intelligence satellitare con Teheran dal 10 marzo, in cambio di dati sulle capacità operative americane. Una mossa che le costerà cara: i paesi del Golfo non si fidano più di un mediatore che non riesce a tenere a freno l'alleato iraniano
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È nata il 4 luglio. Giornalista del Foglio da più di un decennio, scrive soprattutto di Asia orientale, di Giappone e Coree, di Cina e dei suoi rapporti con il resto del mondo, ma anche di sicurezza, Difesa e politica internazionale. È autrice della newsletter settimanale Katane, la prima in italiano sull’area dell’Indo-Pacifico, e ha scritto tre libri: "Sotto lo stesso cielo. Giappone, Taiwan e Corea, i rivali di Pechino che stanno facendo grande l'Asia", “Al cuore dell’Italia. Come Russia e Cina stanno cercando di conquistare il paese” con Valerio Valentini (entrambi per Mondadori), e “Belli da morire. Il lato oscuro del K-pop” (Rizzoli Lizard). È terzo dan di kendo.