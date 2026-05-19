L’Iran ora punta su Xi Jinping

L’Iran cerca interlocutori di livello a Pechino, un canale di comunicazione diretto dopo la morte del segretario del Consiglio supremo di Sicurezza nazionale Ali Larijani, ucciso da uno strike israeliano due mesi fa. Larijani era la figura più introdotta e conosciuta nella leadership cinese di Xi Jinping, ma gli ultimi sviluppi nella guerra e i negoziati in stallo hanno costretto il regime ad accelerare la sua sostituzione. Poche ore dopo la partenza da Pechino del presidente americano Donald Trump, il regime della Repubblica islamica dell’Iran ha annunciato che Mohammad Bagher Ghalibaf è stato nominato Rappresentante speciale di Teheran per gli affari con la Cina. Secondo gli osservatori, è il segnale del fatto che l’Iran considera il suo rapporto con Pechino una priorità strategica.

Dopo la morte della Guida suprema Ali Khamenei a fine febbraio, Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e veterano dei Guardiani della Rivoluzione islamica, è emerso come una delle figure di primo piano nella frammentata leadership iraniana. Negli ultimi mesi gli era stato assegnato il compito di guidare i negoziati con gli Stati Uniti a Islamabad, e ora, secondo l’agenzia di stampa di regime Tasnim, assumerebbe un doppio incarico, parlando sia con Washington sia con Pechino. Il mistero è legato soprattutto al suo ruolo da negoziatore con l’America, che ad aprile sembrava saltato, perché secondo alcune ricostruzioni della stampa internazionale Ghalibaf era sotto forti pressioni interne da parte, tra gli altri, dei pasdaran. Ma se la leadership iraniana è frammentata, a Teheran tutti sanno che la Repubblica popolare di Xi Jinping potrebbe essere l’unica speranza di salvezza del regime. Non a caso negli ultimi giorni l’Iran ha consentito il transito di diverse navi cinesi attraverso lo Stretto di Hormuz: le Guardie della rivoluzione islamica hanno fatto sapere che le navi hanno transitato dopo “un accordo sui protocolli iraniani per la gestione dello Stretto”. Dopo la sua visita di stato a Pechino, il presidente americano Donald Trump ha detto che Xi avrebbe concordato sul fatto che l’Iran debba riaprire lo Stretto di Hormuz, ma non ha mostrato alcun impegno concreto a fare pressione su Teheran. Trump ha anche suggerito la possibilità di allentare alcune sanzioni americane sulle aziende cinesi che acquistano petrolio iraniano.