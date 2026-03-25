Libero scambio e sicurezza “inscindibili”. L’accordo tra l’Ue e l’Australia

L’accordo commerciale con l’Australia permetterà di eliminare il 99 per cento dei dazi sulle esportazioni dell’Ue (con l’eccezione di alcuni prodotti dell’acciaio), tagliando circa 1 miliardo di euro di dazi per gli esportatori. La Commissione stima che ci sarà un aumento del 33 per cento delle esportazioni dall’Ue nel prossimo decennio per arrivare a un valore di 17,7 miliardi di euro l’anno . I principali settori beneficiari includono l’automotive (52 per cento), la chimica (20 per cento) e il lattiero-caseario (48 per cento). L’Australia aprirà il mercato dei servizi in alcuni settori chiave come quelli finanziari e delle telecomunicazioni. Ci sarà un maggiore accesso per le imprese dell’Ue agli appalti pubblici. La Commissione si aspetta benefici importanti anche per l’agri-food, con un aumento delle esportazioni di formaggi, preparati di carne, vino e cioccolato. L’Australia è un grande produttore di materie prime critiche, compresi litio e manganese, fondamentali per la sicurezza economica europea e la competitività dell’Ue. L’accordo prevede un accesso più prevedibile e affidabile per le imprese europee. I dazi saranno tagliati, l’Australia cancellerà il monopolio delle esportazioni, le tasse alle esportazioni e altre restrizioni verso l’Ue . L’idea è di collaborare per sviluppare capacità di raffinazione al di fuori della Cina.

L’Ue ha dovuto fare alcune concessioni sul settore auto e sull’agricoltura. La Commissione ha rinunciato a esigere dall’Australia la fine di una tassa sulle auto di lusso. La linea rossa che era stata tracciata dall’Ue nel 2018 sulla carne di manzo non è stata superata. L’Australia aveva chiesto 35 mila tonnellate senza dazi, ma la Commissione aveva rifiutato. L’accordo concluso ieri prevede 30.600 tonnellate in regime di quote, in parte senza dazi e in parte a dazi ridotti. Si tratta dello 0,5 per cento del consumo interno dell’Ue. Sistemi simili sono previsti per altri prodotti agricoli sensibili per l’Ue, come la carne di agnello, lo zucchero e il riso. La Commissione ha accettato di fare concessioni sul Pecorino romano, il Parmigiano e il Prosecco, che vengono prodotti e commercializzati in Australia. Per il primo è previsto un periodo transitorio di 5 anni prima della protezione completa. Per contro sarà possibile continuare a vendere Parmesan (ma non Parmigiano) nei supermercati australiani. Quanto al Prosecco, in Australia è un vitigno, non una denominazione di un vino frizzante. Potrà continuare a chiamarsi così anche in futuro, ma solo in Australia. I populisti di sinistra e di destra stanno già protestando per Parmesan, Prosecco e simili. “Un insulto all’Italia”, ha detto l’eurodeputata del M5s, Carolina Morace. “Questo accordo indebolirà ancora di più la nostra sovranità alimentare”, ha detto il francese Jean-Luc Mélenchon.