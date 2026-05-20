le dichiarazioni
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"Inaccettabili le immagini" degli attivisti della Flotilla arrestati in Israele, dice Crosetto
"Noi abbiamo l'abitudine di trattare in modo diverso tutti i cittadini che vengono in Italia, non abbiamo l'abitudine di catturare nessuno illegalmente in acqua internazionale", ha commentato il ministro della Difesa
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20 MAY 26
Ultimo aggiornamento: 04:44 PM
Guido Crosetto - foto Ansa
"È inaccettabile che qualcuno pubblichi quelle immagini e abbia questo atteggiamento nei confronti di cittadini che sono stati prelevati in acqua internazionale e poi portati contro la loro volontà e contro ogni tipo di diritto in quel paese", ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, commentando le immagini del video postato dal ministro israeliano Ben Gvir, con scritto "Benvenuti in Israele", che riprendevano le donne e gli uomini che erano a bordo della Flottilla in stato di fermo inginocchiati e bendati.
Crosetto ha sottolineato che il video è "una cosa di cui avrebbe dovuto vergognarsi e non sicuramente esaltarsi o sorridere. Noi abbiamo l'abitudine di trattare in modo diverso tutti i cittadini che vengono in Italia, non abbiamo l'abitudine di catturare nessuno illegalmente in acqua internazionale. Forse dovrebbe imparare qualcosa da noi, dal nostro modo di accogliere tutte le nazionalità, il ministro Ben Gvir, perché forse alla lunga servirebbe a Israele". E conclude: "Non penso che atti di questo tipo o di azioni o questo tipo di video postati faccia bene Israele. Siccome io voglio bene Israele e auguro pace, serenità e prosperità a Israele, vorrei che capisse che con questo modo di fare non si costruisce un futuro di pace, di libertà e di serenità".
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