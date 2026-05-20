"Inaccettabili le immagini" degli attivisti della Flotilla arrestati in Israele, dice Crosetto

Crosetto ha sottolineato che il video è "una cosa di cui avrebbe dovuto vergognarsi e non sicuramente esaltarsi o sorridere. Noi abbiamo l'abitudine di trattare in modo diverso tutti i cittadini che vengono in Italia, non abbiamo l'abitudine di catturare nessuno illegalmente in acqua internazionale. Forse dovrebbe imparare qualcosa da noi, dal nostro modo di accogliere tutte le nazionalità, il ministro Ben Gvir, perché forse alla lunga servirebbe a Israele". E conclude: "Non penso che atti di questo tipo o di azioni o questo tipo di video postati faccia bene Israele. Siccome io voglio bene Israele e auguro pace, serenità e prosperità a Israele, vorrei che capisse che con questo modo di fare non si costruisce un futuro di pace, di libertà e di serenità".