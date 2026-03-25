Cosa nasconde la mappatura cinese dei fondali marini. Non solo ricerca scientifica

La flotta di sottomarini nella Marina cinese negli ultimi anni è cresciuta notevolmente, nei suoi discorsi il leader cinese Xi Jinping ha più volte parlato della priorità di trasformare la Cina in una “forte potenza marittima” e già nel 2014 Wu Lixin, uno scienziato dell’Università oceanica cinese, aveva proposto di creare un “oceano trasparente” con l’installazione di sensori che avrebbero fornito alla Cina una visione completa delle condizioni e dei movimenti delle acque in aree specifiche. Il progetto è prima iniziato nel Mar cinese meridionale, per poi estendersi agli oceani Pacifico e Indiano.

Uno dei primi paesi ad aver lanciato negli scorsi anni l’allarme sui dati sensibili raccolti da queste navi “di ricerca” condivisi con l’esercito cinese è stata l’India, che ha definito le imbarcazioni “navi spia” e classificato come “piattaforme a duplice uso”, civile ma soprattutto militare. Poi un numero maggiore di navi si è spostato nell’Oceano pacifico occidentale, mappando gli abissi che la Marina cinese considera strategicamente vitali, tra cui quelli al largo della costa orientale di Taiwan e a circa 250 miglia a est e a ovest dell’isola di Guam, che ospita bombardieri, sottomarini, marine e sistemi radar americani. Secondo l’ultima inchiesta di Reuters, ora navi come la Dong Fang Hong 3 si sarebbero spinte fino all’Oceano Artico, hanno mappato le acque intorno alle Hawaii, una dorsale sottomarina a nord di una base navale in Papua Nuova Guinea e perlustrato l’isola di Natale, territorio australiano su una rotta tra il Mar cinese meridionale e un’importante base sottomarina australiana.