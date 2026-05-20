Gas, affari e soldati. I confini dell'alleanza fra Putin e Xi

Ieri sono iniziate le manovre della triade nucleare russa e andranno avanti fino al 21 maggio. Putin è partito per Pechino mentre volavano i missili e l’obiettivo è mostrare che le forze nucleari sono pronte, minacciose, aggressive e se sulla Piazza Rossa nel Giorno della vittoria, il 9 maggio scorso, il capo del Cremlino ha mostrato una parata rimpicciolita, per le esercitazioni invece ha messo in campo uomini e mezzi, la flotta del Pacifico, quella del nord e otto sottomarini nucleari strategici, coinvolgendo la Bielorussia perché verranno testate le armi che sono state dislocate nel territorio di Minsk. Putin non è pentito e non deve neppure dimostrare a Xi Jinping di esserlo. Ieri la Reuters ha pubblicato un articolo basato sui documenti di tre agenzie di intelligence europee, secondo le quali in Cina sono stati addestrati duecento militari russi a pilotare droni e nell’estate del 2025 è stato firmato un accordo fra alti ufficiali dei due paesi, redatto in russo e in cinese.