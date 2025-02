Il brutto voto all'Onu contro Kyiv e con Mosca, Pyongyank e Stati Uniti

Dall'Ungheria a Israele, fino agli Usa. L'elenco di tutti i paesi che hanno votato contro il sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina crea un effetto di stordimento e confusione

L’assemblea generale delle Nazioni Unite ha approvato due risoluzioni sull’aggressione della Russia contro l’Ucraina. Una era stata presentata dagli Stati Uniti ed è stata approvata con gli emendamenti proposti dall’Ue e l’altra era stata proposta dall’Ucraina e dall’Unione europea. Nella seconda veniva chiarito il concetto di integrità territoriale dell’Ucraina e gli Stati Uniti hanno votato contro insieme a una manciata di paesi che messi tutti insieme nello stesso elenco creano un effetto di stordimento. A votare contro il sostegno all’integrità territoriale dell’Ucraina sono stati, tra gli altri: Stati Uniti, Bielorussia, Ungheria, Sudan, Russia, Corea del nord, Israele. Della lista, oltre agli americani, imbarazza la presenza non soltanto dell’Ungheria, ma soprattutto di Israele. Probabilmente gli israeliani avranno scelto di sostenere Washington per questioni di politica interna, per lo stretto bisogno che hanno della Casa Bianca per lottare contro l’Iran.

Non conosciamo il retroscena di questo voto e sappiamo bene quanto la situazione di Israele sia fragile e quindi è complicato per lo stato ebraico arrecare anche il minimo sgarbo all’alleato americano, ma il voto contrario da parte di un paese che lotta ogni giorno per affermare il suo diritto a esistere che dalla sua nascita ha dovuto lottare contro stati e organizzazioni terroristiche che volevano distruggerlo e privarlo di territorio è illogico. Israele avrebbe potuto astenersi per non turbare l’alleato americano, invece si è infilato in una lista di regimi. Oggi al Muro del pianto a Gerusalemme è stata spiegata una bandiera dell’Ucraina, a Kyiv non sfugge quanto le battaglie dei due paesi siano unite. Per ragioni di sicurezza Israele non mostra apertamente il suo sostegno all’Ucraina, dietro le quinte avviene più di quello che vediamo, ma il nome del paese che combatte per i valori democratici e per la libertà messo nello stesso elenco al fianco di regimi sanguinari che vogliono distruggere tutto quello in cui Israele crede è un brutto segnale che genera confusione.