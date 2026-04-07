La mortalità infantile è ai minimi storici. Ma non ne parliamo

Perché le organizzazioni umanitarie faticano a celebrare i propri successi? La risposta è in parte strutturale. Chi vive di raccolta fondi non può permettersi il lusso della soddisfazione: il bisogno deve restare urgente, la crisi imminente. Ma la risposta in parte è anche ideologica: nel linguaggio umanitario, ogni miglioramento è sempre “insufficiente” oppure “a rischio”, ogni dato positivo seguito da un “tuttavia”. Una realtà descritta solo come fallimento continuo produce però un effetto collaterale pericoloso: anestetizza. Se nulla basta mai, allora nulla vale davvero. Il pubblico si abitua, borbotta e poi smette di ascoltare.