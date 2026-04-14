L'Onu elegge l’Iran nell’organo che detta la linea su diritti, disarmo e prevenzione del terrorismo
Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha nominato Teheran al Comitato per la programmazione e il coordinamento. Intanto Cina, Cuba, Arabia Saudita e Sudan sono stati eletti al comitato sulle ong. Il rischio è che vengano bocciate le poche voci indipendenti che denunciano il genocidio uiguro, la repressione iraniana e le prigioni cubane
Il Segretario generale Antonio Guterres. Foto Ansa
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Giulio Meotti è giornalista de «Il Foglio» dal 2003. È autore di numerosi libri, fra cui Non smetteremo di danzare. Le storie mai raccontate dei martiri di Israele (Premio Capalbio); Hanno ucciso Charlie Hebdo; La fine dell’Europa (Premio Capri); Israele. L’ultimo Stato europeo; Il suicidio della cultura occidentale; La tomba di Dio; Notre Dame brucia; L’Ultimo Papa d’Occidente? e L’Europa senza ebrei.