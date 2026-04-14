L'Onu elegge l’Iran nell’organo che detta la linea su diritti, disarmo e prevenzione del terrorismo

Secondo il rapporto annuale congiunto dell’organizzazione norvegese Iran Human Rights e dell’associazione parigina Insieme contro la pena di morte (Ecpm), se la Repubblica islamica “sopravviverà all’attuale crisi, esiste il serio rischio che le esecuzioni vengano utilizzate in modo ancora più esteso come strumento di oppressione e repressione”. Il numero rappresenta più di quattro esecuzioni al giorno nel 2025 e il 2026 si avvia già a superarlo. Questa è la terza nomina di peso dell’Iran all’Onu in un mese. Prima il regime iraniano è stato eletto vicepresidente (Abbas Tajik) della Commissione Onu per lo sviluppo sociale, che si occupa della “promozione della democrazia, l’uguaglianza di genere e la garanzia della tolleranza e della non violenza”; poi Teheran si è preso la vicepresidenza della commissione incaricata di attuare la Carta delle Nazioni Unite. Con il suo apparato di sorveglianza totale, i campi di rieducazione nello Xinjiang dove un milione di uiguri vengono “rieducati” attraverso lavoro forzato, sterilizzazioni e indottrinamento, Pechino ora vigilerà sulle ong che osano criticare i regimi autoritari. La scena è degna del Palazzo dell’assurdo: un dissidente tibetano o un avvocato per i diritti umani di Hong Kong che chiede udienza all’Onu e si ritrova davanti un funzionario del Partito comunista che decide se la sua voce merita di essere ascoltata.