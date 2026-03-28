La Jallad ha criticato il boicottaggio di Hamas dopo la sua vittoria elettorale del 2006, ha sostenuto che prima di condannare il massacro del 7 ottobre bisognerebbe ricordare il “6 ottobre”, ha invocato l’espulsione di Israele da ogni foro internazionale e, quando faceva parte della commissione d’inchiesta sulla Siria, ha puntato il dito contro le sanzioni occidentali piuttosto che contro il regime di Bashar el Assad. In altre parole, la candidata ha dimostrato in più occasioni di considerare le sanzioni – lo strumento principale con cui le democrazie tentano di contenere dittature, programmi nucleari illegali e finanziamenti al terrorismo – come il vero crimine contro l’umanità, mentre le violenze, le repressioni e i progetti genocidari dei regimi diventano “contestualizzazioni” o atti di “resistenza”. Il mandato che le verrebbe affidato fu creato nel 2014 su iniziativa dell’Iran con il caloroso sostegno di Russia, Cina, Venezuela e Cuba. La relatrice uscente, la bielorussa Alena Douhan, ha trasformato il suo ufficio in una sorta di agenzia di pubbliche relazioni per autocrati.