Quante armi ancora riesce a produrre Mosca

Mosca vuole far passare un messaggio: a primavera tutto cambierà. Dimenticate il Donbas, ci interessa l’Ucraina intera. E’ questo che cercano di comunicare i cambi ai vertici, il ministero della Difesa che dopo mesi di silenzio si è fatto loquace e le esercitazioni militari lungo il confine tra Ucraina e Bielorussia, il paese che Mosca ha riempito di mezzi militari, munizioni e missili. Sono trascorsi undici mesi dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina e nonostante siano state tante le dimostrazioni sul campo di battaglia dell’inferiorità dell’esercito russo rispetto a quello ucraino, il Cremlino vuole continuare. Una sconfitta che dicevano scontata si è tramutata, per Kyiv, in una vittoria da costruire con la determinazione, che non manca, e con il sostegno degli alleati che talvolta va spronato, ma poi arriva. Se volesse, il presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe mandare a combattere fino all’ultimo russo, ma non potrà continuare a combattere quando i suoi arsenali saranno svuotati.

