La via giapponese dello skateboard

Nel luogo simbolo del protocollo, dell’educazione esasperata, del silenzio e dell’omologazione come regole fondamentali per la convivenza collettiva, lo skateboard non è uno sport. E’ solo un’attività rumorosa e apparentemente senza tradizione, quindi ingiustificabile, perfino censurabile. Il sumo, l’arte marziale più tradizionale del Giappone, è più rito che sport, si compone di lunghissime pause silenziose, il combattimento dei due lottatori dura pochi secondi, per il resto c’è molto riso da spargere, kami, gli dèi della tradizione shintoista, da celebrare. Lo skateboard è tutto il contrario.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE