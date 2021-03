Global Europe contro il protezionismo vaccinale

“Il revanscismo” tra Unione europea e Regno Unito “non porta da nessuna parte” e “l’interesse di tutti è trovare un accordo”, ha detto ieri il presidente del Consiglio, Mario Draghi, mentre in Europa si fanno sentire sempre più voci per chiedere divieti di esportazione per garantire l’approvvigionamento immediato di dosi al Vecchio continente. Dal primo dicembre 2020 sul territorio dell’Ue sono state prodotte 165 milioni di dosi, di cui quasi la metà – 77 milioni – è stata esportata in paesi terzi. Se l’Europa avesse fatto come gli Stati Uniti o il Regno Unito, bloccando tutte le esportazioni con un decreto o un contratto, non ci sarebbero stati problemi di approvvigionamento. Un articolo del Trattato – il 122, introdotto dopo la crisi petrolifera degli anni 1970 – consente di adottare “misure adeguate” in caso di “gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti”.

