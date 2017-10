Juventus-Lazio e Roma-Napoli. È il giorno degli esami di maturità

JUVENTUS-LAZIO

(sabato ore 18, arbitro Mazzoleni di Bergamo)

Esami di maturità/1. Tocca alla Lazio sostenerlo. Gioco convincente, applausi convinti per Simone Inzaghi e per una squadra costruita con pochi soldi e tanta intelligenza, un solo passo falso finora (il 4-1 in casa con il Napoli). Al primo atto della stagione, poi, una vittoria proprio con la Juventus nella Supercoppa italiana. L'anticipo all'Allianz diventa passaggio fondamentale nel processo di crescita, visto chi è il docente.