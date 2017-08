La regola aurea del viaggiatore

La regola aurea è: ama chi ti ama, rispondi a chi ti chiama. E allora perché, viaggiatore, insisti ad andare a Barcellona se, come hanno scritto su un muro, perfino Gaudì ti odia? Probabilmente anche Jacopo Sansovino e Vincenzo Scamozzi, a Venezia, e Giorgio Vasari e Bernardo Buontalenti, a Firenze, esasperati dall’eccesso turistico ti odiano. Diventa saggio, viaggiatore, e rivolgiti a luoghi non meno affascinanti, e però meno noti e meno affollati, dove la tua presenza è gradita. Pier Carlo Bontempi certamente non detesta chi, per entrare nel Labirinto di Fontanellato, attraversa i cortili da lui disegnati. Né Lelio Oriano Di Zio maledice colui che visita Santo Stefano di Sessanio e ammira i palazzi dell’albergo diffuso da lui restaurati. Ricordati della regola aurea, viaggiatore.