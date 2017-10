La legge modello Corazzata Kotiomkin

Roma. Il nuovo decreto per il cinema italiano in tv appena approvato dal governo è una riedizione del Secondo tragico Fantozzi. Gli spettatori italiani vorrebbero prepararsi come il ragioniere Ugo con frittatona di cipolle, familiare di Peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero per guardare la partita e invece saranno costretti a sorbirsi la “Corazzata Kotiomkin”. In questo caso a imporre la visione di cinema d’autore non è il prof. Guidobaldo Maria Riccardelli, ma il ministro dei Beni culturali (Mibact)...

