I demagoghi dell'immigrazione

Il mondo non è e non è mai stato una società filantropica. Senza onore, guerre, conflitti, appartenenza, aspirazione al benessere per sé, desiderio di gloria, emulazione, eroismo, senza una complessa gerarchia di valori che è innestata su una scala diseguale per costituzione e che è sempre cambiata con la storia, dall’epica antica alla Christianitas all’umanesimo borghese moderno, insomma se avessimo in mente solo la eguale dignità degli esseri umani e la necessità di soccorrere i sofferenti con ogni mezzo, saremmo...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.