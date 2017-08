La lista Carfagna

Roma. La campagna elettorale non si vede, ma c’è, appena soffocata dalle ferie anche parlamentari imminenti. E c’è anche il centrodestra – che non s’era quasi visto per lunghi mesi e invece, tra sondaggi ottimistici e riviviscenza del Silvio Berlusconi da prima linea, è tornato a essere competitivo (anche vista la momentanea pax Forza Italia-Lega). E Mara Carfagna, già ministro per le Pari opportunità nel quarto governo Berlusconi, deputata di FI e consigliere comunale a Napoli, dice che il centrodestra...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.