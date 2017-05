Non è una questione di snobberia, è solo una questione di realismo e in nome di questo principio il Foglio suggerisce una moratoria su un tema così sintetizzabile: la legge elettorale. Proponiamo una moratoria, almeno sui giornali, perché quello che state vedendo in queste ore non è un confronto tra parti diverse che cercano un accordo ma è una commedia all’interno della quale tutti sanno che non ci sarà alcuna nuova legge elettorale. Per orientarci meglio – e concludere speriamo...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.