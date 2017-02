Berdini contro Raggi, un'altra puntata della Beautiful grillina

Nuova puntata della Beautiful a 5 stelle. La soap opera che da qualche settimana sta andando in scena in Campidoglio. Protagonista assoluta, ovviamente, il sindaco Virginia Raggi. Che tra interrogatori fiume, polizze vita "a sua insaputa", chat private diventate pubbliche, ormai quasi quotidianamente occupa le prime pagine dei giornali. Per il MoVimento 5 Stelle, ovviamente, è tutto un grande complotto. Ma intanto i magistrati, dopo averla indagata per la nomina di Renato Marra (fratello del suo ex braccio destro, oggi in carcere, Raffaele) adesso hanno indagato Raggi anche per la nomina del suo ex segretario Salvatore Romeo (quello delle polizza vita).

E come se non bastasse, quasi dal nulla, è spuntato l'assessore all'urbanistica Paolo Berdini. Berdini è stato, fin dal primo giorno di insediamento della giunta, il nemico pubblico numero uno del nuovo stadio della Roma. Un'opposizione che lo ha nettamente contrapposto al cosiddetto "raggio magico" e che lo avrebbe portato, ad un passo dalle dimissioni. Stamattina il quotidiano La Stampa ha riferito di alcune sue frasi contro il sindaco. "Raggi su certe scelte sembra inadeguata per il ruolo che ricopre - avrebbe detto Berdini - sembra impreparata strutturalmente, non per gli anni, e si è messa in mezzo a una corte dei miracoli, s'è messa vicino una banda".

Un attacco che ovviamente ha subito riportato alla luce le spaccature all'interno della giunta. Berdini, a questo punto, ha provato una difesa. "Smentisco di aver mai conosciuto questo ragazzo che si è avvicinato a un gruppo di amici che parlano - ha detto intervistato da Rainews24 -. Questo mascalzone ha registrato un colloquio privato. Non ho rilasciato alcuna intervista alla stampa". Insomma le frasi sono vere ma sono state pronunciate in una conversazione privata. "Sull'impreparazione - ha proseguito - io mi ci metto dentro. Non immaginavo il baratro che avrei trovato, siamo tutti impreparati e mi ci metto anche io. Questa città è in ginocchio e sia io che i colleghi di Giunta non immaginavamo che fosse messa così male".

Il quotidiano, ovviamente, respinge gli attacchi e conferma tutto quello che è stato scritto. Anche un malizioso commento sui rapporti Raggi-Romeo. Ma pure su questo Berdini ha la sua versione: "Mai dette certe cose, è repellente ragionare su questo piano. Il ragazzo avrà contraffatto con i mezzi tecnologici a disposizione. Mi sono state messe in bocca parole inaudite da

questo piccolo delinquente". E ti pareva che non era tutta colpa dei giornalisti.